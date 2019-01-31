Во время эвакуации в Кирове некоторые врачи не смогли покинуть свои рабочие места

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-31T13:00:56+03:00

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В среду, 30 января, во время массовых эвакуаций в Кирове врачи некоторых медучреждений не стали покидать свои рабочие места. Специалисты не могли рисковать жизнью своих пациентов.

- В ж/д больнице в этот момент проводились операции, поэтому хирурги приняли решение не участвовать в эвакуации, - сообщил «Комсомолке» свой источник. - Также специалисты не могли остановить такую серьезную процедуру, как МРТ.

Напомним, что вчера на электронные адреса сразу нескольких муниципальных учреждений пришли анонимные сообщения. В них сообщалось, что в зданиях заложены взрывные устройства. К счастью, ни одно из помещений не оказалось заминировано. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Киров стал не единственным городом, в котором массово рассылались сообщения от лжетеррористов. Жертвами информационных атак также стали Екатеринбург, Оренбург, Санкт-Петербург и Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU