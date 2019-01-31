2019-01-31T12:59:37+03:00
Происшествия

В Верхошижемском районе «Скания» съехала с дороги и перевернулась

Пострадавших в аварии нет
Евгений ДЕМИХОВ
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Фура пролежала в кювете почти всю ночь до того момента, как за ней приехал спецтранспорт. Фото: Роман ЛобановФура пролежала в кювете почти всю ночь до того момента, как за ней приехал спецтранспорт. Фото: Роман Лобанов
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Сегодня, 31 января 2019 года, около трех часов ночи, на 104-м километре трассы Киров - Советск - Яранск с дороги съехала фура. За рулем грузовика был 44-летний трезвый водитель. Фото с места аварии выложил в группу «МДПС Киров» житель региона.

- В ДТП никто не пострадал, - сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Кировской области. - По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Кстати, в одном из районов области есть место, где массово опрокидывается большегрузный транспорт. Из-за льда на дороге водители теряют контроль над машинами. Жители Верхнекамского района вынуждены сами посыпать дорогу песком, чтобы избежать аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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