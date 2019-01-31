2019-01-31T11:20:08+03:00
Здоровье

1806 кировчан заболели ОРВИ за неделю

Медики отмечают рост заболеваемости
Евгений ДЕМИХОВ
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Почти пять тысяч детей Кировской области подхватили ОРВИПочти пять тысяч детей Кировской области подхватили ОРВИФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области 7295 человек болеют гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю с 21 по 27 января вирусы подхватили почти две тысячи жителей региона.

- Отмечается рост заболеваемости на 33,8%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Но показатели остаются ниже эпидемиологического порога почти на 23%.

Среди заболевших 4888 детей. Они составляют 67% от общего числа. Во всех возрастных группах специалисты наблюдают прирост: у детей до двух лет - на 25,3%, 3-6 лет - на 42%, 7-14 - 59%. Однако эпидпорог еще не превышен.

Кстати, среди всех заболевших жители Кирова занимают половину - 3942 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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