9 февраля в Кирове пройдут соревнования «Лыжня России»

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-31T10:19:54+03:00

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Киров традиционно примет участие в массовых соревнованиях «Лыжня России». Мероприятие пройдет 9 февраля 2019 года на трассе спорткомплекса «Трамплин». Торжественная церемония открытия начнется в 11.45, а первые лыжники начнут свой забег уже в полдень.

Принять участие в соревнованиях может каждый желающий: даже юные спортсмены моложе 14 лет смогут пройти двухкилометровую трассу. После детского забега будет дан старт общему. Организаторы соревнований предупреждают: участники до 17 лет будут допущены до соревнований только при наличии допуска от врача, остальным желательно иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья.

Заявку на участие в «Лыжне России» можно подать с 4 по 8 февраля 2018 года, с 10.00 до 18.00, на Динамовском проезде, 12, или в день проведения соревнований, с 9 до 11 утра, в самом спортивном комплексе.

Кроме того, в массовых забегах примет участие и лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» в Кирово-Чепецке. Там участникам будут доступны трассы от двух до десяти километров.

ИСТОЧНИК KP.RU