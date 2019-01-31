В общежитии кировчанина едва не задушили из-за золотых колец и телефона

СЕГОДНЯ 07:02 2019-01-31T10:18:11+03:00

Два вора сначала обокрали мужчину, а потом решили избавиться от него

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В кировском общежитии на улице Производственной двое мужчин отобрали у нового знакомого сотовый телефон, два золотых кольца, деньги, после чего набросились на него и стали душить. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Преступление произошло в ночь с 24 на 25 января. Полицейским потерпевший рассказал, что со злоумышленниками он познакомился сам - они вместе выпивали. После застолья один из новых знакомых позвал их к себе в гости, в общежитие. Однако, в какую именно комнату они пришли, потерпевший не запомнил. Там и произошло нападение.

После ряда оперативно-следственных мероприятий полицейские установили, что злоумышленниками были кировчане 40 и 48 лет. Вдвоем они похитили у потерпевшего имущества на 38 тысяч рублей.

В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». За содеянное мужчины могут сесть на 10 лет в тюрьму. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU