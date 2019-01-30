2019-01-30T17:57:50+03:00
Происшествия

На лжетеррористов Кирова заведут уголовное дело

Ни в одной больнице взрывные устройства не были обнаружены
Елизавета Захарова
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Лжетеррористам грозит до трех лет лишения свободы. Фото: vk.com/zlo43Лжетеррористам грозит до трех лет лишения свободы. Фото: vk.com/zlo43
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Кировская полиция заверила: ни одно из муниципальных зданий не было заминировано. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня в УМВД России по Кировской области поступили сообщения, что на электронные адреса сразу нескольких муниципальных учреждений города пришли анонимные письма. В них было сказано, что в зданиях заложены взрывные устройства. Сотрудники этих организаций сразу же вызвали правоохранительные органы.

- Полиция, совместно с сотрудниками УФСБ, Росгвардии, МЧС проверили указанные объекты, - пояснила пресс-служба ведомства. Предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, не обнаружено.

Сейчас проводится доследственная проверка, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей анонимов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этих неизвестных по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Лжетеррористам грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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