2019-01-30T17:29:08+03:00
Общество

Правоохранительные органы: причины массовых эвакуаций - анонимные письма

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Кировской области
Елизавета Захарова
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Правительство Кировской области опубликовали в своем Telegram-канале официальную позицию правоохранительных органов по поводу многочисленных эвакуаций в городе.

- В правоохранительных органах Кировской области подтвердили, что причиной массовых проверок в медучреждениях и правительстве области стали анонимные письма, - написали в сообщении. - По всем объектам проводятся проверки. На текущий момент ни одна из угроз не подтвердилась.

Напомним, что сегодня около обеда в Кирове массово стали эвакуировать сотрудников и больных медучреждений. Машины МЧС, скорой, ФСБ и других служб, скопившиеся у зданий больниц, изрядно напугали кировчан.

Информационная атака и волна лжеминирования началась неделю назад с Камчатки. Сейчас жертвами информационных атак стали Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Санкт-Петербург, Челябинск и другие города.

Сейчас органы проводят необходимые проверки и ищут отправителей писем с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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