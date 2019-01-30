Правоохранительные органы: причины массовых эвакуаций - анонимные письма
Правительство Кировской области опубликовали в своем Telegram-канале официальную позицию правоохранительных органов по поводу многочисленных эвакуаций в городе.
- В правоохранительных органах Кировской области подтвердили, что причиной массовых проверок в медучреждениях и правительстве области стали анонимные письма, - написали в сообщении. - По всем объектам проводятся проверки. На текущий момент ни одна из угроз не подтвердилась.
Напомним, что сегодня около обеда в Кирове массово стали эвакуировать сотрудников и больных медучреждений. Машины МЧС, скорой, ФСБ и других служб, скопившиеся у зданий больниц, изрядно напугали кировчан.
Информационная атака и волна лжеминирования началась неделю назад с Камчатки. Сейчас жертвами информационных атак стали Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Санкт-Петербург, Челябинск и другие города.
Сейчас органы проводят необходимые проверки и ищут отправителей писем с угрозами.
ИСТОЧНИК KP.RU