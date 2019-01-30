Правоохранительные органы: причины массовых эвакуаций - анонимные письма

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-30T17:29:08+03:00

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Кировской области

Изменить размер текста: A A

Правительство Кировской области опубликовали в своем Telegram-канале официальную позицию правоохранительных органов по поводу многочисленных эвакуаций в городе.

- В правоохранительных органах Кировской области подтвердили, что причиной массовых проверок в медучреждениях и правительстве области стали анонимные письма, - написали в сообщении. - По всем объектам проводятся проверки. На текущий момент ни одна из угроз не подтвердилась.

Напомним, что сегодня около обеда в Кирове массово стали эвакуировать сотрудников и больных медучреждений. Машины МЧС, скорой, ФСБ и других служб, скопившиеся у зданий больниц, изрядно напугали кировчан.

Информационная атака и волна лжеминирования началась неделю назад с Камчатки. Сейчас жертвами информационных атак стали Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Санкт-Петербург, Челябинск и другие города.

Сейчас органы проводят необходимые проверки и ищут отправителей писем с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU