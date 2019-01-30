2019-01-30T15:31:30+03:00
Происшествия

Кировчанка, которую избили в подъезде дома на Сутырина, скончалась в больнице

Нападавший забрал у нее ценные вещи и сбежал
Евгений ДЕМИХОВ
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Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. Фото: УМВД России по Кировской областиМедики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. Фото: УМВД России по Кировской области
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В УМВД по Кировской области сообщили, что 45-летняя жительница Кирова, на которую напали в подъезде, скончалась в больнице. Пока что 35-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Разбой», за что ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, что инцидент произошел 25 января 2019 года. Неработающий кировчанин зашел за женщиной в подъезд одного из домов на улице Сутырина, а затем избил ее и забрал ценные вещи. Злоумышленник оставил свою жертву истекать кровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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