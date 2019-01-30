В кировском баре дебошир украл у посетителя «Айфон»
В одном из баров города Кирова сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину, мешавшего отдыхать посетителям. Как выяснилось позже, дебошир успел украсть у одного из них и дорогостоящий телефон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На пульт вневедомственной охраны около двух часов ночи 28 января поступило сообщение: в баре на Ленина молодой посетитель громко, нецензурно ругается, мешает остальным.
На место сразу же выехали росгвардейцы и задержали хулигана, чтобы привлечь к административной ответственности. Однако после того, как мужчину успокоили, к сотрудникам правоохранительных органов подошел молодой человек и сообщил, что у него в этот вечер пропал телефон IPhone 5C. Парень попросил помочь найти пропажу.
Тогда сотрудники Росгвардии позвонили на указанный потерпевшим номер. И пропавший телефон зазвонил в кармане у задержанного.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Смартфон, который потерпевший опознал, изъяли, а 21-летнего дебошира задержали.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Парню грозит лишение свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU