В кировском баре дебошир украл у посетителя «Айфон»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-30T15:29:37+03:00

21-летнего мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело

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В одном из баров города Кирова сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину, мешавшего отдыхать посетителям. Как выяснилось позже, дебошир успел украсть у одного из них и дорогостоящий телефон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На пульт вневедомственной охраны около двух часов ночи 28 января поступило сообщение: в баре на Ленина молодой посетитель громко, нецензурно ругается, мешает остальным.

На место сразу же выехали росгвардейцы и задержали хулигана, чтобы привлечь к административной ответственности. Однако после того, как мужчину успокоили, к сотрудникам правоохранительных органов подошел молодой человек и сообщил, что у него в этот вечер пропал телефон IPhone 5C. Парень попросил помочь найти пропажу.

Тогда сотрудники Росгвардии позвонили на указанный потерпевшим номер. И пропавший телефон зазвонил в кармане у задержанного.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Смартфон, который потерпевший опознал, изъяли, а 21-летнего дебошира задержали.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Парню грозит лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU