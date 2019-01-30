Расследование по ДТП на Московской продлили на два месяца

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-30T14:31:08+03:00

Время нужно для того, чтобы провести необходимые экспертизы

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Водитель, которого обвиняют в аварии около торгового центра, признал свою вину. Он не препятствует расследованию дела. Ранее было известно, что его будут держать в СИЗО до 22 января 2019 года.

- Расследование продлили еще на два месяца, - уточнил начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин. - На моей памяти не было уголовного дела по ДТП, которое в такие короткие сроки отправили бы в суд. Сейчас нужно провести массу различных экспертиз.

Для того чтобы собрать доказательную базу, полиции понадобится еще как минимум два месяца.

Напомним, что ДТП случилось 24 ноября 2018 года на улице Московской. В результате ЧП погибла девочка, а ее бабушка оказалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU