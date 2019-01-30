2019-01-30T14:32:33+03:00
Общество

По «мусорным» вопросам создадут общественный совет

Об этом рассказали на заседании городской думы
Мария ПЕТРОВА
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Совет будет решать все вопросы, связанные с «мусорной» реформойСовет будет решать все вопросы, связанные с «мусорной» реформойФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Споры вокруг «мусорной» реформы не утихают до сих пор. Главный вопрос касается тарифа. Многих не устраивает его величина и сама система сбора платы - с «квадрата» или человека.

Сегодня на заседании городской думы депутаты предложили создать рабочую группу по вопросам формирования платы за вывоз отходов: горожане не понимают, за что платят.

- Не все пункты, которые входят в тариф, на мой взгляд, экономически обоснованы, - отметил депутат Юрий Шлемензон.

Глава администрации Илья Шульгин рассказал, что сейчас на правительственном уровне решается вопрос о создании общественного совета, в который будут входить трое общественников, трое представителей регионального оператора компании «Куприт» и трое сотрудников администрации.

- В этот совет могут войти и депутаты городской думы, - отметил Илья Вячеславович.

Планируется, что совет будет в «живом» режиме решать все вопросы, связанные с «мусорной» реформой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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