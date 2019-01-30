По «мусорным» вопросам создадут общественный совет
Споры вокруг «мусорной» реформы не утихают до сих пор. Главный вопрос касается тарифа. Многих не устраивает его величина и сама система сбора платы - с «квадрата» или человека.
Сегодня на заседании городской думы депутаты предложили создать рабочую группу по вопросам формирования платы за вывоз отходов: горожане не понимают, за что платят.
- Не все пункты, которые входят в тариф, на мой взгляд, экономически обоснованы, - отметил депутат Юрий Шлемензон.
Глава администрации Илья Шульгин рассказал, что сейчас на правительственном уровне решается вопрос о создании общественного совета, в который будут входить трое общественников, трое представителей регионального оператора компании «Куприт» и трое сотрудников администрации.
- В этот совет могут войти и депутаты городской думы, - отметил Илья Вячеславович.
Планируется, что совет будет в «живом» режиме решать все вопросы, связанные с «мусорной» реформой.
ИСТОЧНИК KP.RU