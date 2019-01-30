Трое парней из Зуевки, похитившие и избившие подростка, отделались «условкой»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-30T11:53:24+03:00

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Вечером 19 июля трое жителей Зуевского района - двое 18-летних парней и их 16-летний приятель - приехали на машинах к пруду в поселке Октябрьском. Там они встретили 17-летнего знакомого, с которым ранее у них уже был конфликт. В итоге 17-летний молодой человек был избит металлической битой и трубой из пластмассы. Затем подростка привезли в дом одного из нападавших, несколько часов продержали там и лишь после этого отпустили.

- Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия против несовершеннолетнего», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Двух совершеннолетних парней в итоге приговорили к 3 годам тюрьмы условно с 2,5 годами испытательного срока. 16-летний соучастник получил 2,5 года тюрьмы условно и 2 года испытательного срока.

Похожий случай произошел и в Белой Холунице. 45-летний уголовник с приятелем увезли 31-летнего местного жителя на берег Черной Холуницы и избили его. Теперь нападавшие ждут суда.

ИСТОЧНИК KP.RU