2019-01-30T11:53:24+03:00
Происшествия

Трое парней из Зуевки, похитившие и избившие подростка, отделались «условкой»

Младшему из соучастников было всего 16 лет
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Молодого человека били пластмассовой трубой и железной битойМолодого человека били пластмассовой трубой и железной битойФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Вечером 19 июля трое жителей Зуевского района - двое 18-летних парней и их 16-летний приятель - приехали на машинах к пруду в поселке Октябрьском. Там они встретили 17-летнего знакомого, с которым ранее у них уже был конфликт. В итоге 17-летний молодой человек был избит металлической битой и трубой из пластмассы. Затем подростка привезли в дом одного из нападавших, несколько часов продержали там и лишь после этого отпустили.

- Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия против несовершеннолетнего», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Двух совершеннолетних парней в итоге приговорили к 3 годам тюрьмы условно с 2,5 годами испытательного срока. 16-летний соучастник получил 2,5 года тюрьмы условно и 2 года испытательного срока.

Похожий случай произошел и в Белой Холунице. 45-летний уголовник с приятелем увезли 31-летнего местного жителя на берег Черной Холуницы и избили его. Теперь нападавшие ждут суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три года в кировские дороги вложат 7,3 миллиарда рублей
В Кирове рабочие завалили вход в подъезды дома снегом с крыши
За падение семилетней девочки на бетон прокуратура наказала директора детского центра
В Кирове волонтеры разыскивают 13-летнего подростка
Экс-глава судебных приставов Кировской области стал директором колледжа
На Южном обходе 20-летняя девушка на авто врезалась в ограждение: есть пострадавшие
Кировчанин на год окажется за решеткой за уклонение от надзора
Уборка снега в Кирове: где не стоит парковать автомобили?
Арктический антициклон в Кирове: в начале недели в городе может похолодать до -40
Житель Фаленского района угнал у своего утонувшего знакомого автомобиль
На трассе под Котельничем «Гранта» зацепила встречный КамАЗ
На девяти водоемах Кирова зимуют 2 700 уток
Кировские акции по сбору вторсырья превратятся в ежемесячные экологические фестивали
16-летний кировчанин оплачивал покупки поддельными купюрами
«Это зима, что тут изменить?»: Игорь Васильев - об уборке снега в Кирове
Полиция задержала подозреваемого в нападении на 45-летнюю кировчанку
«Возим покойников на санках»: кировчане пожаловались в соцсетях на нерасчищенные от снега кладбища