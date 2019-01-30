2019-01-30T11:47:03+03:00
Недвижимость

За три года в кировские дороги вложат 7,3 миллиарда рублей

Некоторые региональные трассы будут расширены
Александр ЧАРУШИН
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В Кирове будут ремонтировать асфальт на улицах Ленина, Воровского, Московской, Щорса, Попова, Проезжей и Октябрьском проспектеВ Кирове будут ремонтировать асфальт на улицах Ленина, Воровского, Московской, Щорса, Попова, Проезжей и Октябрьском проспектеФото: Алексей БУЛАТОВ
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До конца 2021 года на улучшение качества дорог Кирова и области потратят 7,3 миллиарда рублей. Все работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Цель проекта - удвоить (до 50,2%) долю кировских дорог, соответствующих всем нормативам, к 2024 году.

- Уже в 2019 году будут отремонтированы 50 километров дорог в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Также работы пройдут на 70 километрах дорог в районах. В рамках нацпроекта планируется и снизить нагрузку на некоторые автомобильные участки: так, при капремонте на 15 километрах дорог увеличат количество полос движения.

В частности, в Кирове будут ремонтировать асфальт на улицах Ленина, Воровского, Московской, Щорса, Попова, Проезжей и Октябрьском проспекте.

Также ремонту подлежат трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны, Киров - Советск - Яранск и Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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