В Кирове рабочие завалили вход в подъезды дома снегом с крыши

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-30T11:45:47+03:00

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Вчера местные жители пожаловались на уборку снега во дворе дома на ул. Советской, 61. Фотографии двора появились в сообществе «Злой кировчанин». На снимках видно, что подходы к подъездам оказались полностью завалены снегом с крыши здания.

Жалоба местных жителей на неубранный снег была переправлена в УК. Фото: Алена КОРОБОВА (vk.com/zlo43)

- Попасть домой сегодня было сложно, - указала девушка-автор сообщения. - Скинули снег с крыши, да так и оставили. Снега по колено! А у нас целый подъезд бабушек и дедушек, каково им?

«Комсомолка» обратилась за комментарием о произошедшем в пресс-службу администрации города Кирова. Как выяснилось, коммунальщики узнали о «проблемном» дворе сразу после публикации, сделанной в соцсетях.

- Сообщение кировчанки было переправлено в мессенджер, - сообщили в пресс-службе администрации города Кирова. - Там создана специальная группа по борьбе с последствиями снегопадов, в ней находятся руководители департамента городского хозяйства и жилищного управления, а также представители всех УК. Теперь управляющая компания, обслуживающая дом на ул. Советской, 61, должна исправить ситуацию до конца рабочего дня.

В пресс-службе подчеркнули, что рейды по городским дворам проводятся несколько раз в неделю. Если двор на ул. Советской, 61, не будет полностью очищен от снега спустя еще один день, УК ожидают административный протокол и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU