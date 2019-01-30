2019-01-30T11:15:32+03:00
Происшествия

За падение семилетней девочки на бетон прокуратура наказала директора детского центра

ЧП произошло из-за того, что педагоги не следили за детьми должным образом
Елизавета Захарова
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Семилетняя девочка не удержала равновесие и упала с лестницы на пол. Фото: прокуратура Кировской областиСемилетняя девочка не удержала равновесие и упала с лестницы на пол. Фото: прокуратура Кировской области
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Директору кирово-чепецкого центра детского творчества «Радуга» вынесли предписание за инцидент с падением ребенка на бетон.

Напомним, что ЧП произошло 10 января. После занятий в детско-юношеских кружках 7-летняя девочка залезла на перила лестницы на втором этаже и, не удержав равновесие, рухнула с четырехметровой высоты на бетонный пол. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

По факту падения ребенка прокуратура начала проверку, в ходе которой сделала вывод, что виновны в трагедии педагоги детского центра, так как ненадлежащим образом следили за детьми.

- Согласно закону, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования относится создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, - пояснили в областной прокуратуре. - Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Выявив нарушения, прокуратура вынесла предписание в отношении директора центра детского творчества, чтобы больше такие случаи не были допущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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