За падение семилетней девочки на бетон прокуратура наказала директора детского центра
Директору кирово-чепецкого центра детского творчества «Радуга» вынесли предписание за инцидент с падением ребенка на бетон.
Напомним, что ЧП произошло 10 января. После занятий в детско-юношеских кружках 7-летняя девочка залезла на перила лестницы на втором этаже и, не удержав равновесие, рухнула с четырехметровой высоты на бетонный пол. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.
По факту падения ребенка прокуратура начала проверку, в ходе которой сделала вывод, что виновны в трагедии педагоги детского центра, так как ненадлежащим образом следили за детьми.
- Согласно закону, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования относится создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, - пояснили в областной прокуратуре. - Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Выявив нарушения, прокуратура вынесла предписание в отношении директора центра детского творчества, чтобы больше такие случаи не были допущены.
ИСТОЧНИК KP.RU