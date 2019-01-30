2019-01-30T11:17:32+03:00
Общество

В Кирове волонтеры разыскивают 13-летнего подростка

Егор Бусыгин пропал 29 января
Анна КРЮКОВА
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Подросток пропал сутки назад. Фото: vk.com/ornkirovПодросток пропал сутки назад. Фото: vk.com/ornkirov
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Волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции просят кировчан помочь разыскать 13-летнего Егора Бусыгина. Школьник в 11.00 29 января вышел из дома в Октябрьском районе. С тех пор неизвестно, где находится мальчик.

Егору на вид 13-14 лет, рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы. Подросток был одет в куртку до бедра цвета хаки, темно-синюю кофту с капюшоном, черные джинсы, черную шапку, темно-синие кроссовки. С собой школьник взял рюкзак марки Adidas.

Если вам известно, где может находиться Егор, просьба сообщить по номерам: 8(922)956-65-15 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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