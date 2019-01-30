2019-01-30T11:20:05+03:00
Общество

Экс-глава судебных приставов Кировской области стал директором колледжа

Сергей Женихов покинул свой прежний пост 12 января
Александр ЧАРУШИН
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Сергей Женихов находился на посту руководителя УФССП по региону с 5 декабря 2016 года. Фото: r43.fssprus.ruСергей Женихов находился на посту руководителя УФССП по региону с 5 декабря 2016 года. Фото: r43.fssprus.ru
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Бывший главный судебный пристав Кировской области Сергей Женихов возглавит один из колледжей города Кирова. Об этом стало известно в рамках встречи главы региона Игоря Васильева с руководством Московского государственного университета геодезии и картографии. Филиалом университета, напомним, является Кировский государственный колледж строительства, экономики и права.

- На сегодня в колледже обучается около 600 студентов, - приводит слова Игоря Васильева пресс-служба правительства Кировской области. - Поэтому колледж нуждается в грамотном и опытном руководителе.

Напомним, Сергей Женихов находился в должности главного судебного пристава региона с 5 декабря 2016 года. Как удалось выяснить «Комсомолке», Сергей Владимирович покинул пост 12 января 2019 года по собственному желанию.

Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области назначен Андрей Николаевич Никулин, ранее работавший заместителем главного судебного пристава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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