2019-01-30T08:06:46+03:00
Происшествия

Кировчанин на год окажется за решеткой за уклонение от надзора

Мужчина нарушил приговор суда через месяц после его вынесения
Елизавета Захарова
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Мужчина нарушил приговор суда через месяц после его вынесенияМужчина нарушил приговор суда через месяц после его вынесенияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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48-летнего кировчанина приговорили к году лишения свободы за то, что после освобождения из колонии он не вернулся домой и не встал на административный учет.

Бывшему осужденному необходимо было в течение восьми лет ежемесячно отмечаться у участкового. Однако в марте 2018 года, спустя месяц после освобождения, мужчина так и не пришел в районный отдел органов внутренних дел. Как выяснилось позже, он даже не приехал в поселок Фаленки, где по решению суд должен был проживать.

За уклонение от административного надзора в отношении бывшего осужденного возбудили новое уголовное дело по ч.1 ст.314.1 УК РФ « Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Мужчина вновь окажется в неволе на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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