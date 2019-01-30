Уборка снега в Кирове: где не стоит парковать автомобили?

СЕГОДНЯ 07:53 2019-01-30T15:10:29+03:00

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Всю неделю в Кирове ожидается снежная погода. Поэтому в администрации города изменили количество техники, выезжающей на уборки улиц и объем вывоза снега. Кроме того, власти разработали специальный график расчистки города от снежных завалов и опубликовали его у себя на сайте.

Кировских водителей просят не игнорировать этот график и новые временные знаки, предупреждающие об уборке улицы, и своевременно убирать припаркованные автомобили.

Согласно графику, сегодня, 30 января 2019 года, от снега будут чистить проспект Строителей, улицы Екатерины Кочкиной, Карла Либкнехта (от улиц Молодой Гвардии до Преображенской), Баумана, Мира, Монтажников и Красный Химик.

В четверг работы пройдут на улицах Красина, Горького, Володарского, Пятницкой, Азина (от улиц Дерендяева до Карла Маркса), Семашко, Луганской, Дзержинского, 8 Марта

1 февраля основные работы по уборке снега пройдут на улицах Воровского (от Ленина до Строителей), Свободы (от Профсоюзной до Спасской), Водопроводной, Урицкого, а также в Искре.

В субботу техника снова будет мобилизирована на улицах Воровского, Розы Люксембург, Труда, Мопра, Казанской, Преображенской, Спасской (от Ленина до Лесозаводской).

В воскресенье расчищать будут улицы Солнечную, Розы Люксембург, Труда, Мопра и Молодой Гвардии.

Особое внимание сити-менеджер Илья Шульгин просил уделить микрорайонам Радужный, Чистые Пруды и Юго-Запад. Также на особый контроль взята расчистка подъездов к социальным учреждениям, лестничных спусков и подземных переходов, а также подходов к пешеходным переходам.

ИСТОЧНИК KP.RU