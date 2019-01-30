Арктический антициклон в Кирове: в начале недели в городе может похолодать до -40

СЕГОДНЯ 07:39 2019-01-30T07:39:55+03:00

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В группе «Любительская метеорология» появился устрашающий пост: на Кировскую область надвигается арктический антициклон прямиком с Карского моря. Как пояснили синоптики, в ближайшее время погода может кардинально меняться: от оттепели и снегопадов до лютых морозов.

Арктический антициклон может прийти к нам в начале следующей недели. Он принесет морозы до -35 градусов Цельсия, а при ясной погоде и все -40. В эти дни атмосферное давление может достичь своих рекордных отметок в этот период времени.

Но метеорологи заверяют, что это лишь один из сценариев передвижения антициклона. Погода - явление непредсказуемое и обещанные холода могут миновать Кировскую область. Однако подготовиться к ним никогда не поздно: одевайтесь теплее и всегда проверяйте столбик вашего термометра!

ИСТОЧНИК KP.RU