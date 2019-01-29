2019-01-29T19:00:13+03:00
Происшествия

На трассе под Котельничем «Гранта» зацепила встречный КамАЗ

Легковушка и большегруз не смогли разъехаться на автодороге «Вятка»
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера в Котельничском районе Кировской области произошло ДТП с участием «Лады Гранты» и КамАЗа. Авария случилась в 19.10 часов на 289-м километре трассы «Вятка». По предварительной информации, 54-летняя женщина за рулем «Гранты» при разъезде по касательной зацепила грузовик.

- Женщина-водитель «Лады Гранты» получила травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Другие участники аварии также не пострадали.

Напомним, в этот же день за рулем скончался глава Стрижевского поселения Сергей Гагаринов. У 56-летнего мужчины отказало сердце, а его машина врезалась в снежный вал на обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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