На девяти водоемах Кирова зимуют 2 700 уток

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-29T18:41:13+03:00

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На зимовку в Кирове осталось гораздо больше уток, чем в прошлые годы. На сегодня в городе насчитали 2 701 зимующую утку. Специалисты проверили все традиционные места зимовки водоплавающих птиц: пруды в парке имени Кирова, у ДК «Железнодорожник», в Дендропарке и на улице Северо-Садовой, озеро Ежово, реку Вятку у набережной Грина и очистных сооружений, а также речку Люльченку в районе улиц Московской и Лепсе.

- Утки были также встречены в парках, на улицах у крупных ТЦ, магазинов и рынков, - сообщает Охотнадзор Кировской области. - Причем, на пруду у Диорамы зимует лишь 65% всех уток, значительно меньше, чем прежде. Отметим, что горожане активно подкармливают птиц.

Отметим, что кировских уток пересчитали в рамках общероссийского учета зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка 2019». В акции приняли участие педагоги и учащиеся объединения «Юный зоолог» КОГОБУ «Дворец творчества - Мемориал», студенты ВятГСХА, сотрудники ВНИИОЗ им. профессора Б. М. Житкова и кировского Минлесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU