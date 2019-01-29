2019-01-29T17:50:26+03:00
Общество

Кировские акции по сбору вторсырья превратятся в ежемесячные экологические фестивали

Теперь на мероприятии будут работать несколько площадок
Елизавета Захарова
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В Кирове акция по сбору вторсырья превратиться в эко-фестиваль. Фото: vk.com/vyatkabezmusoraВ Кирове акция по сбору вторсырья превратиться в эко-фестиваль. Фото: vk.com/vyatkabezmusora
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Кировская акция «Вятка без сырья» преобразится в мини-фестиваль, который будет проходить ежемесячно по воскресеньям.

С февраля 2019 году акция не только переезжает в новое место центр досуга «Практикум», на Карла Маркса, 81, но и расширяется. Теперь кировчане могут не только сдать вещи на переработку, но и посетить новые познавательные эко-площадки, который будут проходить во время фестиваля.

Так, во время следующего мероприятия будет работать детский уголок, фри-маркет, экоярмарка и мастер классы «Вторая жизнь вещей».

- Теперь каждый желающий может не просто прийти и сдать свое «добро», но и, продумав семейный эко-досуг, принести ненужные хорошие вещи на обмен, сделать что-то своими руками из вторсырья или купить что-то полезное, - пояснили организаторы акции.

Ближайшая акция по сбору вторсырья пройдет 10 февраля с 11.00 до 13.00. Подробности о проводимом мероприятии, вещах, которые можно или нельзя приносить можно найти в группе организаторов фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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