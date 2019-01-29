16-летний кировчанин оплачивал покупки поддельными купюрами
Два молодых человека успели разменять таким способом девять купюр. Они обманули продавцов и кассиров на 45 тысяч рублей. Кировчане оплачивали покупки в ресторанах быстрого питания, небольших магазинах и других мелких торговых точках фальшивыми пятитысячными купюрами.
- 16-летний молодой человек и его 15-летний друг купили поддельные деньги в интернете, - рассказали в СУ СКР России по Кировской области. - На старшего из друзей завели уголовное дело по статье «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». В ходе следствия молодой человек признался в том, что натворил, и подробно рассказал обо всем.
За такое преступлению молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. Его 15-летний товарищ еще не достиг возраста уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU