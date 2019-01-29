2019-01-29T16:40:25+03:00
Недвижимость

«Это зима, что тут изменить?»: Игорь Васильев - об уборке снега в Кирове

Глава региона прокомментировал работу коммунальщиков и УК, а также обилие «подснежников» на обочинах
Александр ЧАРУШИН
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По мнению Игоря Владимировича, с уборкой снега в Кирове стало лучшеПо мнению Игоря Владимировича, с уборкой снега в Кирове стало лучшеФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Кировчане в соцсетях продолжают жаловаться на плохую уборку снега с городских улиц. По мнению некоторых жителей, ситуация никак не меняется, несмотря на работу десятков единиц техники и сотрудников коммунальных служб.

Сегодня в рамках пресс-конференции Игоря Васильева журналисты спросили главу региона, планируются ли кардинальные изменения в системе уборки снега.

- Это зима, что тут изменить? - поинтересовался у публики Игорь Владимирович. - Мы живем на севере, здесь влажный климат и много снега. По моим впечатлениям, с уборкой снега стало лучше.

Губернатор подчеркнул, что уборке улиц мешает сразу несколько факторов, и первый среди них - многочисленные «подснежники» на обочинах дорог.

- Люди бросают свои машины, где попало, - рассказал Игорь Васильев. - Коммунальщики ставят табличку: уберите, пожалуйста, автомобили, будет уборка снега. Но одна только эвакуация машин тут не поможет, нужно и личное отношение людей. Помимо этого, городу нужен ответственный подрядчик с большим количеством техники, а его работа должна регулярно проверяться.

Также глава региона призвал обратить внимание на работу городских управляющих компаний.

- Дворы - это их зона ответственности, - добавил Игорь Владимирович. - Все мы вносим квартплату, откуда тогда берутся предприятия-банкроты? Нам нужны серьезные требования к работе УК. Хочешь работать в этой сфере - работай качественно.

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