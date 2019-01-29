Полиция задержала подозреваемого в нападении на 45-летнюю кировчанку

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-29T16:44:25+03:00

На записи видно, как нападавший убегал с места преступления. Фото: УМВД России по Кировской области

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ЧП произошло поздним вечером 25 января. В полицию позвонил житель дома на улице Сутырина. Он сообщил, что в подъезде лежит женщина без сознания с окровавленной головой. Звонивший предположил, что она могла поскользнуться и упасть.

- Пострадавшую отправили в больницу, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Она находится в тяжелом состоянии: медики нашли на ее теле множественные ушибы и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции определили, что на кировчанку напали. Следом за пострадавшей в подъезд зашел мужчина. Он избил женщину и забрал у нее сумку с вещами, украшения и телефон. Силовики вычислили подозреваемого и задержали его. У 35-летнего безработного кировчанина нашли сумочку, золотые кольца, серьги, подвеску и мобильник. Все похищенное изъяли.

Кировчанин напал на женщину, забрал у нее ценные вещи и убежал.Видео: УМВД России по Кировской области

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.