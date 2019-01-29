«Возим покойников на санках»: кировчане пожаловались в соцсетях на нерасчищенные от снега кладбища
В социальных сетях кировчане пожаловались на то, что городским властям наплевать не только на живых горожан, но и на мертвых. Из-за обильных снегопадов, которые настигли наш город еще неделю тому назад, на Филейском кладбище заметены все дороги.
- Опять Филейское кладбище, - написал в группе «Злой кировчанин» Алексей. - Кое как проехали. Водитель ритуального автобуса сказал, что они возят покойников на санках. Администрация примите меры. Будьте милосердны к чужому горю.
Фото: Алексей ТРОФИМОВ
В комментариях же кировчане стали иронизировать, что сегодня весь Киров, как Филейское кладбище - нечищеное поле. Однако если на улицы города трактора и выезжают, то с кладбищами проблема.
- В Бахте сейчас на новом захоронении точно так же! - поддержала пост Анастасия.
Фото: Алексей ТРОФИМОВ
- На Макарьевском более или менее, - написал Артем. - Тропинку прокопали к могиле сотрудники кладбища.
Но уже спустя сутки администрация города Кирова отчиталась о решении проблемы.
Всего две подрядные организации занимаются расчисткой муниципальных кладбищ, - пояснили в «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова». - Снег убирают на территориях захоронения по мере необходимости. То есть сразу же после снегопадов.
Уже сегодня администрация города дала отчет: территория захоронений очищена от снега. Фото: admkirov.ru
Чаще всего работы идут ночью: каждое муниципальное кладбище, а их в городе всего одиннадцать, от снега очищают два или более тракторов. Они обязаны расчистить центральные и промежуточные дороги.