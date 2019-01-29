2019-01-29T16:19:20+03:00
Общество

«Возим покойников на санках»: кировчане пожаловались в соцсетях на нерасчищенные от снега кладбища

Спустя сутки городская администрация решила проблему
Елизавета Захарова
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Кировчане пожаловались на заваленные снегом городские кладбища. Фото: Алексей ТРОФИМОВКировчане пожаловались на заваленные снегом городские кладбища. Фото: Алексей ТРОФИМОВ
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В социальных сетях кировчане пожаловались на то, что городским властям наплевать не только на живых горожан, но и на мертвых. Из-за обильных снегопадов, которые настигли наш город еще неделю тому назад, на Филейском кладбище заметены все дороги.

- Опять Филейское кладбище, - написал в группе «Злой кировчанин» Алексей. - Кое как проехали. Водитель ритуального автобуса сказал, что они возят покойников на санках. Администрация примите меры. Будьте милосердны к чужому горю.

Фото: Алексей ТРОФИМОВ

Фото: Алексей ТРОФИМОВ

В комментариях же кировчане стали иронизировать, что сегодня весь Киров, как Филейское кладбище - нечищеное поле. Однако если на улицы города трактора и выезжают, то с кладбищами проблема.

- В Бахте сейчас на новом захоронении точно так же! - поддержала пост Анастасия.

Фото: Алексей ТРОФИМОВ

Фото: Алексей ТРОФИМОВ

- На Макарьевском более или менее, - написал Артем. - Тропинку прокопали к могиле сотрудники кладбища.

Но уже спустя сутки администрация города Кирова отчиталась о решении проблемы.

Всего две подрядные организации занимаются расчисткой муниципальных кладбищ, - пояснили в «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова». - Снег убирают на территориях захоронения по мере необходимости. То есть сразу же после снегопадов.

Уже сегодня администрация города дала отчет: территория захоронений очищена от снега. Фото: admkirov.ru

Уже сегодня администрация города дала отчет: территория захоронений очищена от снега. Фото: admkirov.ru

Чаще всего работы идут ночью: каждое муниципальное кладбище, а их в городе всего одиннадцать, от снега очищают два или более тракторов. Они обязаны расчистить центральные и промежуточные дороги.

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