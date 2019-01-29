Посты губернатора и главы правительства Кировской области не будут разделены

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-29T16:16:24+03:00

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В январе в СМИ заговорили о планах по разделению постов губернатора Кировской области и главы регионального правительства. По слухам, возглавить правительство мог один из действующих зампредов. Однако глава региона Игорь Васильев рассказал, что подобных изменений не запланировано.

- Никто ничего разделять не собирается, - подчеркнул Игорь Владимирович. - Есть задача соответствовать новым формам управленческой деятельности в стране. Правительство РФ реформируют, в аппарате будут по-иному работать почти 800 человек. У нас будет происходить то же самое.

По словам Игоря Васильева, для реализации различных проектов и работы с властями на местах в правительстве области необходимо ввести новую должность.

- Нужна более мобильная структура управления, - сообщил глава региона. - Новый этап - новая экономическая политика. Если власти на местах грамотно работают с инвесторами и входят в различные программы, мы выделяем деньги.

Когда в правительстве региона появится новая должность, Игорь Васильев не уточнил, пообещав позднее рассказать об этой реформе.