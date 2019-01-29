Глава Стрижевского поселения погиб за рулем своего авто

СЕГОДНЯ 16:07 2019-01-29T16:07:54+03:00

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В понедельник, 28 января, 56-летний глава Стрижевского сельского поселения Сергей Гагаринов приехал в Киров по рабочим делам. Однако по дороге домой у него остановилось сердце. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации Оричевского района.

В результате иномарка Сергея Гагаринова въехала в снежный вал. По информации регионального УГИБДД, авария произошла в районе дома по улице Солнечной, 11. Проезжавший мимо наряд ДПС попытался помочь водителю, но было уже поздно. Медики констатировали смерть.

Отметим, что Сергей Геннадьевич возглавил Стрижи в августе прошлого года.