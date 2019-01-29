2019-01-29T15:43:54+03:00
Общество

Игорь Васильев о подготовке к 650-летию Кирова: «Гигантских денег, к сожалению, нет»

К юбилею в городе должны появиться новые объекты инфраструктуры
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Власти планируют участвовать в федеральных программах, чтобы привлекать деньги на строительство. Фото: instagram.com/gubernator_vasiliev/Власти планируют участвовать в федеральных программах, чтобы привлекать деньги на строительство. Фото: instagram.com/gubernator_vasiliev/
Изменить размер текста:

Минувшей осенью в Москве состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова. Напомним, праздник состоится в 2024 году. Губернатор Кировской области Игорь Васильев назвал главной задачей подготовки кардинальное изменение городской среды и обновление «фасада» Кирова.

Сегодня глава региона вновь прокомментировал этот вопрос в рамках своей пресс-конференции.

- Гигантских денег, к сожалению, нет, - рассказал Игорь Владимирович. - На стандартные процедуры городу дается 400 миллионов рублей - вряд ли это можно назвать гигантскими деньгами. Мы совместно с администрацией города Кирова рассматриваем варианты участия в федеральных программах, работы по которым можно завершить до наступления праздника. Идея в том, чтобы оставить от 650-летия новые объекты инфраструктуры.

В качестве примера Игорь Васильев привел микрорайон Вересники, где уже поставлен современный легкоатлетический манеж. Там же в ближайшем будущем может появиться и новый бассейн.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это зима, что тут изменить?»: Игорь Васильев - об уборке снега в Кирове
Полиция задержала подозреваемого в нападении на 45-летнюю кировчанку
«Возим покойников на санках»: кировчане пожаловались в соцсетях на нерасчищенные от снега кладбища
Посты губернатора и главы правительства Кировской области не будут разделены
«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных
Глава Стрижевского поселения погиб за рулем своего авто
В 2018 году филиал «Кировэнерго» отремонтировал шесть тысяч километров линий электропередачи
Кто поедет на финал ПФО?
Вместо трамплина К-90 в Кирове могут восстановить малый трамплин
Прокуратура: взяточника Цыбко не били в чепецкой колонии
Опорный университет – территория 3D-технологий
Жители слышали вой: под Котельничем добыли волчью стаю
На дорогу Опарино - Альмеж потратят миллиард рублей
Житель Слободского «подрядил» 13-летнего подростка обокрасть лесопилку
Одна из версий убийства на Павла Корчагина: молодого человека зарезали из-за громкой музыки
Шульгин назвал работу по уборке снега недостаточной
Льготники будут автоматически получать компенсацию платы за вывоз мусора
Кировский росгвардеец стал донором костного мозга для двухлетнего мальчика
В Кирове 21-летняя девушка искала «закладку» на глазах у патрульных
В Кирове водитель Mitsubishi скончался, врезавшись в сугроб
Пенсионерка из Слободского отдала мошеннику 600 тысяч, надеясь на кешбэк с покупок
Внимание! Розыск! В Кировской области четыре месяца назад пропал молодой мужчина