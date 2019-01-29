Игорь Васильев о подготовке к 650-летию Кирова: «Гигантских денег, к сожалению, нет»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-29T15:43:54+03:00

Власти планируют участвовать в федеральных программах, чтобы привлекать деньги на строительство. Фото: instagram.com/gubernator_vasiliev/

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Минувшей осенью в Москве состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова. Напомним, праздник состоится в 2024 году. Губернатор Кировской области Игорь Васильев назвал главной задачей подготовки кардинальное изменение городской среды и обновление «фасада» Кирова.

Сегодня глава региона вновь прокомментировал этот вопрос в рамках своей пресс-конференции.

- Гигантских денег, к сожалению, нет, - рассказал Игорь Владимирович. - На стандартные процедуры городу дается 400 миллионов рублей - вряд ли это можно назвать гигантскими деньгами. Мы совместно с администрацией города Кирова рассматриваем варианты участия в федеральных программах, работы по которым можно завершить до наступления праздника. Идея в том, чтобы оставить от 650-летия новые объекты инфраструктуры.

В качестве примера Игорь Васильев привел микрорайон Вересники, где уже поставлен современный легкоатлетический манеж. Там же в ближайшем будущем может появиться и новый бассейн.