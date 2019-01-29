2019-01-29T14:54:29+03:00
Общество

Прокуратура: взяточника Цыбко не били в чепецкой колонии

Предъявленные обвинения оказались фейком
Мария ПЕТРОВА
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На видеозаписи не обнаружили сцен насилияНа видеозаписи не обнаружили сцен насилияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-сенатор Константин Цыбко, осужденный за коррупцию, пожаловался на то, что его избили в чепецкой колонии №11 в начале января. Со слов адвоката осужденного, мастер участка легкой промышленности нанес побои его подзащитному. В подтверждении этому была приложена видеозапись.

Разумеется, этот факт не мог не остаться без внимания правоохранителей: началась проверка.

Видеозапись, исследованная сторонами в ходе судебного заседания в кирово-чепецком районном суде 28 декабря, сцен применения насилия к осужденному Константину Цыбко не содержит, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Более того, судебно-медицинская экспертиза не нашла следов травм. В результате было принято решение не возбуждать уголовное дело по факту избиения, которого на самом деле не было.

В 2017 году Цыбко осудили на девять лет колонии за взятку. С 2010 по 2014 годы занимал пост представителя в Совете Федерации от заксобрания Челябинской области.

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