Жители слышали вой: под Котельничем добыли волчью стаю

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-29T14:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдаленной деревне Козловаж живет около 100 человек. Хищники начали подбираться к населенному пункту, но вреда жителям не причинили: только пугали своим воем. Охотники стали бить тревогу, когда увидели мертвого кабана около кормушки, в которую мужчины кладут подкормку для зверей. Тушу нашли 23 января в шести километрах от населенного пункта. А на следующий день волчья семья загрызла 150-килограммового лося.

- От животного почти ничего не осталось, даже рога не нашли, - поделился подробностями с «Комсомолкой» охотник из Котельнича Александр Двинских. - На следующий день, 25 января, 20 охотников приехали в деревню. Стрелки добыли трех волков.

26 января уже 43 охотника приехали для отстрела животных. Они протянули порядка 12 километров флажков. В этот день одного волка застрели, а второй с ранением смог скрыться от охотников. На третий день 28 мужчин загоняли остальных хищников. 27 января они застрелили пятого волка.

Александр Двинских рассказал, что до поры до времени животные не представляли опасности для жителей поселка. Но рано или поздно наглые хищники загрызли бы всех диких животных в округе и вышли на охоту в деревню.