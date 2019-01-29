На дорогу Опарино - Альмеж потратят миллиард рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-29T14:46:40+03:00

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Киров и Подосиновский район Кировской области связаны всего двумя транспортными путями. Самый короткий из них идет через Пинюг и Опарино, его общая протяженность составляет 320 километров. Однако участок дороги Опарино - Альмеж (примерно 60 километров) находится в ужасном состоянии: весной и осенью на то, чтобы проехать по нему, водители тратят до 3-4 часов.

Строительство этого участка было начато еще в 2013 году, а завершить работы на объекте должны были в 2015. Однако дорога до сих пор не достроена. В прошлом году на нее попросту не осталось денег: они были срочно переправлены на создание путепровода в Чистые Пруды.

- В 2019 году работы на дороге Опарино - Альмеж будут продолжены после «заморозки», - рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Выделяем в этом году 350 миллионов, а в сумме на строительство уйдет свыше миллиарда рублей. Работы должны завершиться к 2021 году. Также будем содержать и объездную дорогу через Маромицу, в текущем году на это выделено порядка 50 миллионов рублей.

Глава региона подчеркнул, что сейчас подход к строительству дорог в районах меняется.

- В районах появляются новые крупные предприятия, заводы и фермы, - рассказал Игорь Васильев. - И наша задача - обеспечивать их транспортной инфраструктурой, дорожной в том числе. Свыше 100 миллионов рублей уйдет на поддержку дорог в нужном состоянии.