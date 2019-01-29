Житель Слободского «подрядил» 13-летнего подростка обокрасть лесопилку

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-29T13:33:29+03:00

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Злоумышленник пообещал парню часть денег от продажи краденого. Подросток согласился идти «на дело» со своим 33-летним знакомым.

- Следствие выяснило, что мужчина увидел 90-метровую металлическую цепь в цехе местной лесопилки, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Вместе с несовершеннолетним соучастником они похитили эту цепь. Предприятию был нанесен ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Похитителей нашли. Когда выяснилось, что подросток не достиг возраста уголовной ответственности, уголовное преследование в отношении него прекратили. А вот старшему товарищу повезло меньше. Его судили сразу по двум статьям: «Кража, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». С учетом всех смягчающих обстоятельств мужчину осудили на один год и три месяца «условно».