2019-01-29T13:32:01+03:00
Происшествия

Одна из версий убийства на Павла Корчагина: молодого человека зарезали из-за громкой музыки

О своем предположении рассказали свидетели происшествия
Елизавета Захарова
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Скорую вызвали свидетели происшествия, но врачам не удалось спасти парня. Фото: скриншот с видеоСкорую вызвали свидетели происшествия, но врачам не удалось спасти парня. Фото: скриншот с видео
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Стали известны подробности убийства 20-летнего кировчанина в доме на улице Павла Корчагина в районе Коминтерна. Свидетели происшествия рассказали, что причиной поножовщины могла стать громкая музыка, игравшая в квартире убитого. Информация об этом появилась в паблике «Место происшествия».

Напомним, что инцидент произошел 25 января, около 23.00. Убитый, двадцатилетний Сергей, вечером того дня предложил своим друзьям сыграть в покер в его квартире. Четвертым игроком молодые люди позвали 22-летнего, недавно вышедшего из тюрьмы соседа с шестого этажа. Компания выпивала, играла в покер и слушала музыку. Но когда Амир выиграл у хозяев вечера, то началась ссора. Приятели обвиняли приглашенного гостя в жульничестве.

- Сергей сказал, что я обманул его, - сообщил корреспондентам молодой человек. - Кто его заставлял играть? Они начали меня избивать и говорить, что живым я от них не уйду. Но я еле-еле выбрался из их квартиры. Пришел домой, умылся, и тут приехала полиция и скорая.

Другие игроки сообщили, что, как только Амир ушел, к Сергею еще кто-то пришел. Он вышел в коридор, а спустя какое-то время раздался странный звук. Один из приятелей потерпевшего вышел из квартиры и увидел, как его приятель стоял с поднятой футболкой, обнажая рану, а нападавший на него мужчина уходил.

- У нас играла громкая музыка, - рассказал второй приятель убитого. - К Сереге из-за этого и пришли и «пырнули» его.

В следственном комитете подтвердили, что по одной из версий причиной убийства могла стать громкая музыка. Однако у следователей есть и другие версии, который сейчас находятся на разработке. Расследование продолжается.

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