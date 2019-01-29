Шульгин назвал работу по уборке снега недостаточной

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-29T13:29:27+03:00

Об этом глава администрации заявил на утренней оперативке

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По прогнозам синоптиков эта неделя отметится обильными снегопадами. Поэтому для организаций, которые занимаются уборкой снега, наступила горячая пора. Руководители в ежедневном режиме отчитываются перед главой администрации о проделанной работе.

Так, днем в понедельник на дороги областного центра выехали 90 машин спецтехники. В основном чистили главные магистрали. С наступлением вечера подрядчики усилили работу и вывели уже 148 спецмашин. В результате к сегодняшнему утру вывезли около 10 тысяч кубов снега.

Однако отчеты отчетами, но сказать, что город удалось очистить от снега, нельзя: дороги завалены снегом, проезжая часть значительно сузилась, от тротуаров остались узкие тропинки.

Глава администрации Илья Шульгин отметил: чтобы в корне изменить ситуацию со снегом, необходимо в разы увеличить мощности. При уборке улиц особое внимание необходимо уделить микрорайонам: Радужный, Чистые Пруды, Юго-Запад. Кроме того, максимальное количество дорожной техники оснастят ротор-шнеками для расширения дорог и удаления снежных масс.

Власти пообещали держать ситуацию со снегом на контроле.