Шульгин назвал работу по уборке снега недостаточной
По прогнозам синоптиков эта неделя отметится обильными снегопадами. Поэтому для организаций, которые занимаются уборкой снега, наступила горячая пора. Руководители в ежедневном режиме отчитываются перед главой администрации о проделанной работе.
Так, днем в понедельник на дороги областного центра выехали 90 машин спецтехники. В основном чистили главные магистрали. С наступлением вечера подрядчики усилили работу и вывели уже 148 спецмашин. В результате к сегодняшнему утру вывезли около 10 тысяч кубов снега.
Однако отчеты отчетами, но сказать, что город удалось очистить от снега, нельзя: дороги завалены снегом, проезжая часть значительно сузилась, от тротуаров остались узкие тропинки.
Глава администрации Илья Шульгин отметил: чтобы в корне изменить ситуацию со снегом, необходимо в разы увеличить мощности. При уборке улиц особое внимание необходимо уделить микрорайонам: Радужный, Чистые Пруды, Юго-Запад. Кроме того, максимальное количество дорожной техники оснастят ротор-шнеками для расширения дорог и удаления снежных масс.
Власти пообещали держать ситуацию со снегом на контроле.