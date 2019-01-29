Льготники будут автоматически получать компенсацию платы за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-29T13:27:25+03:00

Если мусор действительно вывозили и эта услуга была оплачена, то компенсацию начислят автоматически. Фото: pixabay.com

Для этого у кировчан не должно быть долгов за коммуналку

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В правительстве Кировской области обсудили ход внедрения новой схемы обращения с отходами. Напомним, вскоре в квитанциях за электричество у всех жителей региона появится отдельная строчка - сбор, вывоз и захоронение отходов. Кировчане и чепчане будут платить за транспортировку мусора с «квадрата», а жители районов - с человека. Поскольку эта услуга стала коммунальной, то льготники могут получить компенсацию за ее оплату.

- И федеральные, и региональные льготники теперь имеют право на компенсацию затрат на оплату вывоза отходов, - сообщила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. - Однако это возможно только в случае, если мусор действительно вывозился и эта услуга была оплачена. К тому же у льготников не должно быть долгов за коммуналку.

Отметим, что обращаться в органы соцзащиты для получения компенсации кировчанам не нужно. Компенсация будет начислять автоматически, исходя из данных, имеющихся у «Энергосбыта» и социальной службы.