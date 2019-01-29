2019-01-29T11:49:35+03:00
Общество

Кировский росгвардеец стал донором костного мозга для двухлетнего мальчика

Процедура прошла в Кировском институте гематологии и переливания крови
Елизавета Захарова
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Сотрудник Росгвардии стал донором костного мозга. Фото: Росгвардия Кировской областиСотрудник Росгвардии стал донором костного мозга. Фото: Росгвардия Кировской области
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В Кирове сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии стал донором костного мозга для двухлетнего мальчика, больного лейкозом. Малышу не подошли клетки ближайших родственников и других доноров, которых в России более 90 тысяч человек. Единственными полностью совместимыми с генотипом мальчика стали клетки Виктора Кобелева.

- Предложение сдать кровь на генотип поступило мне во время прохождения ежегодного медосмотра восемь лет назад, - рассказал Виктор. - Мне объяснили, что трансплантация клеток костного мозга может быть единственным способом спасти жизнь какому-то конкретному человеку, чей организм из-за болезни утратил кроветворную функцию. Донорские клетки способны восстановить процесс кроветворения. По словам медиков, вероятность совпадения генотипов около 0,5%. Даже родственники не всегда могут помочь. У меня у самого трое детей, конечно, я не мог отказаться.

Для детей, больных лейкозом, зачастую единственный шанс на спасение - это трансплантация костного мозга, так как больным не помогли ни лекарства, ни операции, ни химиотерапия. Поэтому в Кировском институте гематологии и переливания крови прошел комплекс уникальных процедур по забору клеток костного мозга и их дальнейшей транспортировки в другой регион и трансплантации пациенту.

Отметим, что сотрудники Росгвардии Кировской области регулярно участвуют в различных донорских акциях, входят в реестр доноров.

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