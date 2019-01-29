В Кирове 21-летняя девушка искала «закладку» на глазах у патрульных

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-29T13:18:21+03:00

На следующий день были задержаны и двое мужчин, обнаруживших тайник с наркотиками

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В среду, 23 января, патрульные Росгвардии обходили улицу Луганскую и заметили девушку, которая искала что-то в снегу. 21-летняя кировчанка призналась, что заказала наркотики через интернет - «закладка» вскоре была найдена в гаражах на улице Луганской. Девушку передали полицейским, а вещества отправили на экспертизу.

- На следующий день «закладка» была найдена и в гаражах на улице Производственной, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Ранее судимые 30-летний и 31-летний кировчане, увидев патрульных, выбросили пакет с неизвестным веществом в сугроб. Их также передали в полицию, а подозрительный пакет - на экспертизу.

Напомним, недавно в Кирове задержали банду, распространявшую наркотики. Четверо молодых людей и девушка хранили в своих квартирах свыше 700 граммов запрещенных веществ. Сейчас двое из них заключены под стражу, еще трое получили подписку о невыезде.