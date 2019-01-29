В Кирове водитель Mitsubishi скончался, врезавшись в сугроб

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-29T11:08:12+03:00

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Вчера, 28 января, у дома на ул. Солнечной, 11 скончался мужчина. 56-летний кировчанин за рулем автомобиля Mitsubishi врезался в снежный вал на обочине. Предположительно, за рулем ему стало плохо и он не справился с управлением. Как раз в тот момент по улице Солнечной проезжала машина дорожно-патрульной службы.

- Патрульные остановились и вызвали мужчине «скорую», - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Однако спасти его не успели, прибывшие медики констатировали смерть 56-летнего водителя.

Двумя днями ранее 36-летний житель Верхнекамского района также скончался в аварии. Во время перерыва на работах в лесничестве мужчина сел на капот трактора, чтобы отдохнуть. Когда трактор начал движение, мужчина рухнул с капота и получил травмы, несовместимые с жизнью.