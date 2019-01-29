2019-01-29T11:08:12+03:00
Происшествия

В Кирове водитель Mitsubishi скончался, врезавшись в сугроб

«Скорая» не успела спасти мужчину
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Водителю иномарки стало плохо за рулем. Фото: newsvostok.ruВодителю иномарки стало плохо за рулем. Фото: newsvostok.ru
Изменить размер текста:

Вчера, 28 января, у дома на ул. Солнечной, 11 скончался мужчина. 56-летний кировчанин за рулем автомобиля Mitsubishi врезался в снежный вал на обочине. Предположительно, за рулем ему стало плохо и он не справился с управлением. Как раз в тот момент по улице Солнечной проезжала машина дорожно-патрульной службы.

- Патрульные остановились и вызвали мужчине «скорую», - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Однако спасти его не успели, прибывшие медики констатировали смерть 56-летнего водителя.

Двумя днями ранее 36-летний житель Верхнекамского района также скончался в аварии. Во время перерыва на работах в лесничестве мужчина сел на капот трактора, чтобы отдохнуть. Когда трактор начал движение, мужчина рухнул с капота и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка из Слободского отдала мошеннику 600 тысяч, надеясь на кешбэк с покупок
Внимание! Розыск! В Кировской области четыре месяца назад пропал молодой мужчина
Пожар в деревне Хабаровы: погиб 60-летний мужчина
На Московской может появиться круговое движение
В Верхнекамском районе рабочий леса погиб, упав с капота трактора
Супружескую пару из Чепецка, воровавшую из садовых домов, обвиняют в похищении двух телят
Кировские заключенные будут ежегодно выпускать 8 миллионов палочек для размешивания напитков
Прокуратура: в Кирово-Чепецке фирма незаконно свозила отходы рядом с Цепелями
В одном из подъездов города зарезали 20-летнего кировчанина
Снегопады в Кирове прекратятся во вторник
Освещение в слободе Новое Сергеево сделают за счет городского бюджета
Младшие классы школы № 51 переведут в новое здание
УРАЛХИМ» подготовил программу агроиспытаний на 2019 год
Кировчанин на «Ауди» врезался в фуру под Воронежем: один человек погиб, трое в больнице
В Кирове объявляется акция «Поздравь солдата»
90-летняя жительница Котельнича обменяла 318 тысяч на закладки «банка приколов»
Спирт, лекарства и угарный газ: за год в регионе зафиксировали почти 1 000 отравлений
В мэрии выбрали лучшую концепцию реставрации Театральной площади
Жители Нового Сергеево жалуются на отсутствие освещения на улицах
ЧП в Нагорске: женщина заживо сожгла своего собутыльника
Мэрия: подрядчики получат меньше денег за плохую уборку снега
Нож в спину: в Нолинске молодая женщина едва не убила своего сожителя