Пенсионерка из Слободского отдала мошеннику 600 тысяч, надеясь на кешбэк с покупок

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-29T10:17:32+03:00

Деньги были списаны с ее карты еще полгода назад

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В полицию обратилась 67-летняя жительница Слободского района Кировской области. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой дистанционного мошенника. Она пришла в банк, чтобы снять деньги со своего вклада, однако работники банка сообщили, что все деньги - 600 тысяч рублей - уже были сняты в июле 2018 года. И действительно, полгода назад ей звонил неизвестный - якобы, из «Банка России».

- Мужчина предложил потерпевшей получать кешбэк с покупок, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - По словам неизвестного, ей должны были возвращать часть стоимости покупок при оплате банковской картой. Для этого 67-летняя пенсионерка назвала ему все данные своей карты - тогда со счета и исчезли 600 тысяч рублей. Сейчас преступника уже разыскивают.

Ранее стало известно, что 91-летняя жительница Котельнича отдала мошенникам 318 тысяч рублей, а взамен получила закладки «Банка приколов». Когда к ней приходили обманщики и кем представлялись, женщина вспомнить не смогла.