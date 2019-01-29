2019-01-29T10:14:17+03:00
Общество

Внимание! Розыск! В Кировской области четыре месяца назад пропал молодой мужчина

Житель поселка Доровского ушел из дома еще в октябре 2018 года
Елизавета Захарова
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Мужчина пропал еще в октябре 2018 года. Фото: УМВД России по Кировской областиМужчина пропал еще в октябре 2018 года. Фото: УМВД России по Кировской области
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Полиция Кировской области разыскивает без вести пропавшего Александра Каширских. 36-летний мужчина в октябре 2018 года ушел из своего дома в пгт. Даровской и до сих пор не выходил на связь. Где может находится сейчас Александр неизвестно.

Александр Николаевич худощавого телосложения и ростом 176 сантиметров. У него короткие русые волосы и светлые глаза. В последний раз его видели в рабочей куртке-спецовке коричневого цвета с капюшоном, и повседневные штаны серо-зеленого цвета, темные зимние сапоги до колен с чулками.

Если вы что-либо знаете о пропавшем мужчине или обстоятельствах его исчезновения, то просьба сообщить информацию по телефонам: 8(83336)2-14-35, 2-47-15, 8(922)922-43-85 или 102.

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