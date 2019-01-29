Пожар в деревне Хабаровы: погиб 60-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-29T09:37:44+03:00

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Вчера, 28 января, в черте Кирова горел частный жилой дом. ЧП произошло в деревне Хабаровы около 12.40 часов. В итоге стены здания обгорели снаружи и изнутри, также огонь повредил вещи внутри дома. На месте пожара было обнаружено тело владельца дома, 60-летнего мужчины.

- Предположительно, мужчина отравился продуктами горения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области. - Причиной пожара могла стать неисправная печь. Отметим, что последствия ЧП ликвидировали шесть пожарных расчетов.

Ранее в Нагорске на пожаре погиб 37-летний мужчина. Как выяснилось, его 32-летняя собутыльница после ссоры подожгла вещи в доме и сбежала. Злоумышленница уже задержана, возбуждено уголовное дело.