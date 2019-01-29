На Московской может появиться круговое движение

СЕГОДНЯ 08:11 2019-01-29T09:31:55+03:00

Руководство ТЦ на Московской проводит тендер на обоснование целесообразности строительства в этом районе кольцевого движения Фото: Елизавета Захарова

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Один из самых напряженных перекрестков города, пересечение улиц Московской и Солнечной, планируют «разгрузить» кольцевым движением. Информация об этом появилась в паблике «Строим Киров».

Руководство крупного торгового центра, недавно открывшегося в этом районе, объявило тендер на обоснование строительства кругового движения на перекрестке.

- Определить, приведет ли строительство кольцевого пересечения к повышению уровня безопасности и удобства движения, снижение аварийности и, особенно, тяжести ДТП, увеличению пропускной способности пересечения улиц Московской и Солнечной, - написано в документах на тендер. - А также обеспечению лучших условий для выполнения левых поворотов и разворотов, сокращению потерь времени из-за остановок на светофорах

Разработчикам проектов необходимо будет учесть многие факторы движения на этом участке дороги вплоть до интенсивности передвижения пешеходов и велосипедистов, после чего выдать заключение о необходимости и целесообразности строительства «кольца».

Новость о возможном кольцевом движении в этом районе кировчане приняли скептически.

- В утренние часы поток машин, поворачивающих на «Кирпичную», заткнут напрочь круг, и все встанет! - прокомментировал запись Константин.

- Ерунда. Тут надо круг общий с «Кирпичкой» тогда строить, - написал Иван.

Тендер будет идти с 4 по 15 февраля, однако заявки на участие надо подать до первого числа.