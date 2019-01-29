В Верхнекамском районе рабочий леса погиб, упав с капота трактора

СЕГОДНЯ 07:38 2019-01-29T07:38:18+03:00

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В одном из лесничеств Верхнекамского района произошло смертельное ДТП: мужчина упал с капота трактора и скончался от полученных травм. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 26 января 2019 года, в 6.50 утра. Рано утром в одном из местных лесничеств проходили работы. Во время перерыва один из рабочих сел на капот трактора, а когда водитель завел двигатель машины и тронулся задним ходом, то мужчина, не удержав равновесие, упал.

Погибшему было 36 лет.