Супружескую пару из Чепецка, воровавшую из садовых домов, обвиняют в похищении двух телят
Супружескую пару из села Полом, Кирово-Чепецкого района, подозревают в краже телят. 53-летние муж с женой ранее уже были судимы, да и сейчас в их отношении возбуждено новое уголовное дело: они проникали в дачные дома садоводческого товарищества и обворовывали их.
Недавно районная полиция вновь предъявила им обвинение.
В июле прошлого года в полицию обратился работник сельскохозяйственного предприятия с заявлением: с их фермы пропало два теленка. После оперативно-следственных действий под подозрение пала уже известная местным правоохранительным органам семья.
Задержанный мужчина признался: он вместе с супругой похитил телят, а после продал их «живым весом».
В отношении пары возбуждено еще одно уголовное дело. Расследование продолжается.