Супружескую пару из Чепецка, воровавшую из садовых домов, обвиняют в похищении двух телят

СЕГОДНЯ 07:10 2019-01-29T07:10:43+03:00

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Супружескую пару из села Полом, Кирово-Чепецкого района, подозревают в краже телят. 53-летние муж с женой ранее уже были судимы, да и сейчас в их отношении возбуждено новое уголовное дело: они проникали в дачные дома садоводческого товарищества и обворовывали их.

Недавно районная полиция вновь предъявила им обвинение.

В июле прошлого года в полицию обратился работник сельскохозяйственного предприятия с заявлением: с их фермы пропало два теленка. После оперативно-следственных действий под подозрение пала уже известная местным правоохранительным органам семья.

Задержанный мужчина признался: он вместе с супругой похитил телят, а после продал их «живым весом».

В отношении пары возбуждено еще одно уголовное дело. Расследование продолжается.