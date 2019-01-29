2019-01-29T07:10:43+03:00
Общество

Супружескую пару из Чепецка, воровавшую из садовых домов, обвиняют в похищении двух телят

Свою добычу муж с женой продали «живым весом»
Елизавета Захарова
Поделиться:
После кражи телят продали живым весомПосле кражи телят продали живым весомФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Супружескую пару из села Полом, Кирово-Чепецкого района, подозревают в краже телят. 53-летние муж с женой ранее уже были судимы, да и сейчас в их отношении возбуждено новое уголовное дело: они проникали в дачные дома садоводческого товарищества и обворовывали их.

Недавно районная полиция вновь предъявила им обвинение.

В июле прошлого года в полицию обратился работник сельскохозяйственного предприятия с заявлением: с их фермы пропало два теленка. После оперативно-следственных действий под подозрение пала уже известная местным правоохранительным органам семья.

Задержанный мужчина признался: он вместе с супругой похитил телят, а после продал их «живым весом».

В отношении пары возбуждено еще одно уголовное дело. Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верхнекамском районе рабочий леса погиб, упав с капота трактора
Кировские заключенные будут ежегодно выпускать 8 миллионов палочек для размешивания напитков
Прокуратура: в Кирово-Чепецке фирма незаконно свозила отходы в жилой квартал
В одном из подъездов города зарезали 20-летнего кировчанина
Снегопады в Кирове прекратятся во вторник
Освещение в слободе Новое Сергеево сделают за счет городского бюджета
Младшие классы школы № 51 переведут в новое здание
УРАЛХИМ» подготовил программу агроиспытаний на 2019 год
Кировчанин на «Ауди» врезался в фуру под Воронежем: один человек погиб, трое в больнице
В Кирове объявляется акция «Поздравь солдата»
90-летняя жительница Котельнича обменяла 318 тысяч на закладки «банка приколов»
Спирт, лекарства и угарный газ: за год в регионе зафиксировали почти 1 000 отравлений
В мэрии выбрали лучшую концепцию реставрации Театральной площади
Жители Нового Сергеево жалуются на отсутствие освещения на улицах
ЧП в Нагорске: женщина заживо сожгла своего собутыльника
Мэрия: подрядчики получат меньше денег за плохую уборку снега
Нож в спину: в Нолинске молодая женщина едва не убила своего сожителя