2019-01-28T19:33:10+03:00
Общество

Кировские заключенные будут ежегодно выпускать 8 миллионов палочек для размешивания напитков

Новые изделия безопасны для окружающих и природы
Александр ЧАРУШИН
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Палочки производят из отходов лесной промышленности. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской областиПалочки производят из отходов лесной промышленности. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области
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В исправительной колонии № 1, расположенной в поселке Котчиха Кировской области, запущено производство деревянных палочек для размешивания напитков. Ежегодно заключенные будут выпускать 8 миллионов таких палочек. Для этого в колонии дополнительно создали 36 рабочих мест. Теперь осужденные смогут выплачивать материальную компенсацию потерпевшим и приобретать новую рабочую специальность.

- В производстве используются отходы лесной промышленности, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Кировской области. - Выпуск палочек для размешивания напитков - это путь рационального использования природных ресурсов. Они сделаны из дерева, поэтому безопасны для потребителей и окружающей среды.

Напомним, в Госдуме планируют расширить список болезней, по которым заключенных будут досрочно освобождать из тюрем. Однако, как выяснила «Комсомолка», такое решение может привести к новой волне преступлений: уже сейчас «инвалиды» спустя пару месяцев после освобождения вновь начинают грабить и насиловать, забыв про слепоту и инвалидные коляски.

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