Прокуратура: в Кирово-Чепецке фирма незаконно свозила отходы в жилой квартал
Жители Кирово-Чепецкого района неоднократно жаловались в органы на местное ООО «Чистоград». Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, фирма устроила ангар для перегрузки отходов IV класса опасности прямо в жилом квартале Цепели. При этом ангар не был внесен в территориальную схему обращения с отходами, а защитная зона составила менее 100 метров.
- Работа «Чистограда» не отвечает требованиям природоохранных законов и ставит под угрозу санитарную безопасность местных жителей, - сообщает Кировская межрайонная природоохранная прокуратура. - 28 января Кирово-Чепецкий районный суд удовлетворил иск о прекращении перегрузки отходов в ангаре в жилом квартале Цепели.
Напомним, в Кирове планируют расчистить от мусора русло речки Хлыновки. Работы на участке длиной в 7 километров проведут за счет федерального бюджета. Расчистка может начаться уже летом 2019 года.