Прокуратура: в Кирово-Чепецке фирма незаконно свозила отходы в жилой квартал

СЕГОДНЯ 19:16 2019-01-28T19:16:39+03:00

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Жители Кирово-Чепецкого района неоднократно жаловались в органы на местное ООО «Чистоград». Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, фирма устроила ангар для перегрузки отходов IV класса опасности прямо в жилом квартале Цепели. При этом ангар не был внесен в территориальную схему обращения с отходами, а защитная зона составила менее 100 метров.

- Работа «Чистограда» не отвечает требованиям природоохранных законов и ставит под угрозу санитарную безопасность местных жителей, - сообщает Кировская межрайонная природоохранная прокуратура. - 28 января Кирово-Чепецкий районный суд удовлетворил иск о прекращении перегрузки отходов в ангаре в жилом квартале Цепели.

Напомним, в Кирове планируют расчистить от мусора русло речки Хлыновки. Работы на участке длиной в 7 километров проведут за счет федерального бюджета. Расчистка может начаться уже летом 2019 года.