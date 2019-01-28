2019-01-28T20:03:38+03:00
Общество

Снегопады в Кирове прекратятся во вторник

Утром 29 января малоподвижный фронт сместится на север области
Евгений ДЕМИХОВ
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Снегопады в Кирове могут остановиться уже завтраСнегопады в Кирове могут остановиться уже завтраФото: Елизавета Захарова
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Сегодня ночью, 28 января, закончится череда снежных дней. Об этом сообщило сообщество кировских метеорологов-любителей. Холодный и теплый атмосферные фронты, которые управляли погодой в Кировской области, в ночь с понедельника на вторник сместятся на север региона. В связи с этим снегопады в городе прекратятся утром 29 января.

Напомним, что в Кирове 29 и 30 января потеплеет до -6...-9 градусов. В сумме за эти два дня может выпасть до полутора миллиметров осадков. В городском ГИБДД предупредили водителей, что погодные условия на неделе будут не самыми лучшими для поездок. Автовладельцев просили избегать резких маневров и торможений, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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