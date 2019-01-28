Снегопады в Кирове прекратятся во вторник

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-28T20:03:38+03:00

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Сегодня ночью, 28 января, закончится череда снежных дней. Об этом сообщило сообщество кировских метеорологов-любителей. Холодный и теплый атмосферные фронты, которые управляли погодой в Кировской области, в ночь с понедельника на вторник сместятся на север региона. В связи с этим снегопады в городе прекратятся утром 29 января.

Напомним, что в Кирове 29 и 30 января потеплеет до -6...-9 градусов. В сумме за эти два дня может выпасть до полутора миллиметров осадков. В городском ГИБДД предупредили водителей, что погодные условия на неделе будут не самыми лучшими для поездок. Автовладельцев просили избегать резких маневров и торможений, чтобы избежать аварийных ситуаций.