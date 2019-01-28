2019-01-28T17:32:19+03:00
Общество

Освещение в слободе Новое Сергеево сделают за счет городского бюджета

В администрации Кирова прокомментировали ситуацию
Евгений ДЕМИХОВ
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Жители микрорайона неоднократно жаловались на отсутствие освещения. Фото: Виталий ГОЛОВЧЕНКОЖители микрорайона неоднократно жаловались на отсутствие освещения. Фото: Виталий ГОЛОВЧЕНКО
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Застройщик не выполнил множество обязательств перед жителями микрорайона. В их числе - уличное освещение. Кировчане пожаловались на то, что им приходится ходить по неосвещенным улицам.

- Дополнительные работы по монтажу проведут за счет городского бюджета, - прояснили ситуацию в администрации города Кирова. - Необходимые средства уже выделены. В ближайшее время будут выбраны подрядчики.

Для завершения работ по освещению на улице Заповедной и Ольховом переезде нужно установить три железобетонных столба, восемь светильников и провести порядка 600 метров кабеля. В мэрии пообещали, что все работы выполнят весной 2019 года.

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